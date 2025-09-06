João Almeida terminou a 14.ª etapa da Volta a Espanha na terceira posição, com Marc Soler a garantir o triunfo nos 135,9 quilómetros entre Avilés e La Farrapona.

Após a tirada, o ciclista português falou sobre a vitória do colega de equipa e do duelo intenso com Vingegaard.

«O plano não era ter o Marc na fuga, mas decidimos que seria boa ideia. Com o vento de frente, talvez depois ele tenha feito falta. Mas não temos nada a perder, tentámos ir pela vitória, demos o melhor. [Vingegaard] É superforte. Já fico feliz que tenha conseguido seguir na roda dele. A ideia era outra, mas saiu [Victor] Campenaerts e segui-o», explicou.

Este domingo, a 15.ª etapa será entre A Veiga e Monforte de Lemos (167,8 quilómetros).