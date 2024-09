O português João Almeida abandonou, este domingo, a prova de fundo de elites dos Mundiais de ciclismo de estrada, na sequência de uma queda.

«João Almeida abandona a prova de fundo do Campeonato do Mundo. O corredor português esteve envolvido numa queda coletiva, não tem lesões graves, mas tem desconforto físico impeditivo de desenvolver o máximo desempenho», lê-se no comunicado da Federação Portuguesa de Ciclismo.

O ciclista de 26 anos era uma das principais esperanças da comitiva lusa, mas a queda ainda numa fase inicial da prova forçou o abandono, isto depois de desistido na Volta a Espanha, após ter testado positivo à covid-19.

Em prova, na Suíça, a representar a seleção portuguesa, continuam Rui e Ivo Oliveira (UAE Emirates), Rui Costa (EF Education-EasyPost), Nelson Oliveira (Movistar) e Afonso Eulálio (ABTF-Feirense).