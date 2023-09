João Almeida foi quarto classificado no contrarrelógio da 11.ª etapa, vencido pelo italiano Filippo Ganna (INEOS) em Valladolid.

Ganna terminou os 25,8 quilómetros do «crono» em 27m39, menos 16 segundos do que o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), 36 do que o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e 50 do que Almeida (UAE Emirates).

Na geral, Kuss (Jumbo-Visma) tem 26 segundos de avanço sobre o espanhol Marc Soler (UAE Emirates) e 1m09 sobre Evenepoel, com João Almeida a subir de 10.º a sexto, a 2m16.

Nesta quarta-feira corre-se a 11.ª etapa, com uma ligação entre Lerma e La Laguna Negra (Vinuesa), com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria, 163,2 quilómetros após a partida.