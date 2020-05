Lance Armstrong, ciclista norte-americano que perdeu os sete títulos de vencedor da Volta da França devido ao consumo de substâncias proibidas, revelou quando foi a primeira vez que se dopou.

«A primeira vez? Provavelmente com 21 anos», disse o antigo ciclista em «Lance», documentário da ESPN que vai estrear a 24 de maio.

«Recebíamos injeções de vitaminas e outras coisas do género quando éramos mais novos, mas não eram ilegais. Sempre perguntei o que estavam a dar-me. Sempre soube e sempre tomei as decisões por mim. Fui eu que escolhi», recordou Armstrong, que assumiu pela primeira vez o consumo de substâncias dopantes em 2013 numa entrevista à apresentadora Oprah Winfrey em 2013, já depois da segunda retirada do pelotão internacional, ele que terminou a carreira em 2005 após vencer o Tour pela sétima vez e regressou em 2009.

No mesmo documentário, Armstrong, que foi diagnosticado em 1996 com um cancro testicular com metástases a pulmões e cérebro, não colocou de parte a hipótese de a doença ter sido acelerada pelo consumo de substâncias proibidas. «A única vez que tomei hormonas de crescimento foi na temporada de 1996. As hormonas de crescimento têm um efeito estimulante em alguns tipos de células para fomentarem coisas boas. Mas não faria sentido que se essas células tivessem algo mau isso também fosse fomentado? (...) Não tenho resposta para isso, mas não diria seguramente que não», refletiu.

Veja o trailer do documentário: