Ciclismo
Há 17 min
Ciclismo: Maria Martins campeã de omnium no Grande Prémio Presov
Daniela Campos termina no segundo lugar, um dia depois dos três «ouros» conquistados entre ambas na pista
DIM
Daniela Campos termina no segundo lugar, um dia depois dos três «ouros» conquistados entre ambas na pista
DIM
Maria Martins continua imparável no Grande Prémio Presov de ciclismo de pista, desta feita com a vitória na categoria de omnium.
Um dia depois de ter arrecadado o «ouro» nas vertentes de scratch e corrida por pontos, a ciclista de 26 anos voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, superando a compatriota Daniela Campos e a polaca Patrycja Lorkowska. Ao todo, Maria Martins somou 141 pontos.
Recorde-se que esta prova, disputada num velódromo aberto, conta para o ranking de pista da União Ciclista Internacional (UCI).
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