Maria Martins continua imparável no Grande Prémio Presov de ciclismo de pista, desta feita com a vitória na categoria de omnium.

Um dia depois de ter arrecadado o «ouro» nas vertentes de scratch e corrida por pontos, a ciclista de 26 anos voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, superando a compatriota Daniela Campos e a polaca Patrycja Lorkowska. Ao todo, Maria Martins somou 141 pontos.

Recorde-se que esta prova, disputada num velódromo aberto, conta para o ranking de pista da União Ciclista Internacional (UCI).