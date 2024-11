Mark Cavendish, campeão do mundo em 2011 e recordista de vitórias em etapas na Volta a França, terminou este domingo a carreira profissional com uma vitória no Critério de Singapura.

Num circuito de 2.3 quilómetros percorrido 25 vezes, o sprinter de 39 anos bateu o belga Jasper Philipsen à saída da última curva, e celebrou o triunfo, o último da carreira.

Profissional desde 2005, Mark Cavendish venceu 165 corridas, incluindo o campeonato do mundo em 2011. Em julho passado, venceu a sua 35.ª etapa na Volta a França, batendo o recorde estabelecido pelo lendário Eddy Merckx, 16 anos após a sua primeira vitória na «Grande Boucle» em 2008.

O sprinter natural da Ilha de Man também conquistou 17 etapas da Volta a Itália e três da Volta à Espanha, tendo também conquistado um dos monumentos, com o triunfo na Milão-San Remo em 2009.