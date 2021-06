Os favoritos estão apresentados. Ao segundo dia de prova, o pelotão do Tour teve de escalar o violento Mur-de-Bretagne e a triagem foi clara: Mathieu van der Poel (Alpecin) chegou na frente e ganhou no terreno seis segundos de vantagem sobre a categorizada dupla eslovena, Tadej Pogacar (UAE Emirates) e Primoz Roglic (Jumbo-Visma). É o novo camisola amarela.



Van der Poel é holandês e neto do grande Raymond Poulidor, francês que acabou o Tour três vezes em segundo e cinco vezes em terceiro, sempre na sombra de Jacques Anquetil e Eddie Merckx. O «eterno segundo» faleceu em 2019 e vê, esteja onde estiver, o neto a perseguir o sonho que ele próprio nunca foi capaz de agarrar. O lugar mais alto do pódio nos Campos Elísios.



Apesar de ser qualificada como um ponto de terceira categoria, a ascensão no «Mur» tem uma inclinação média de sete por cento e impôs uma precoce seleção de favoritos. Wilco Kelderman (Bora) foi quarto e Julian Alaphilippe (Deceuninck), anterior líder, fechou o top-5.



Mollema, Carapaz, Quintana, Mas, Latour, Valverde, Chaves, Uran e Henao apareceram no grupo que só perdeu oito segundos para Van der Poel e minimizaram, assim, as perdas. Mas há outros que não podem dizer o mesmo.



Geraint Thomas (INEOS) cedeu 23 segundos e chegou lado a lado com o português Rúben Guerreiro (EF-Education Nippo) e os consagrados Jakob Fuglsang (Astana) e Vicenzo Nibali (Trek), enquanto Richie Porte (INEOS) perdeu 42 segundos e Simon Yates (BikeExchange) só chegou a 1m44s do vencedor do dia.



Rui Costa (UAE Emirates), ainda limitado pela queda da véspera, cortou a meta no 63º lugar, a 2m10s de Mathieu van der Poel.



Nota final para o campeoníssimo Chris Froome (Israel), vencedor do Tour em 2013, 2015, 2016 e 2017. Massacrado pelas dores provocadas pela queda do primeiro dia, Froome foi 138º na etapa, a mais de 11 minutos. Está completamente fora da discussão do Tour.