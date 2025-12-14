Mauricio Moreira, vencedor da Volta a Portugal de 2022, anunciou este domingo a retirada do ciclismo, para se dedicar à família.

«Depois de muitos anos dedicado ao ciclismo profissional, chegou o momento de tomar a decisão que todos os desportistas enfrentam alguma vez: encerrar esta etapa da minha vida», escreveu o uruguaio de 30 anos numa publicação nas suas redes sociais.

O uruguaio, que era um dos dois ciclistas no ativo no pelotão nacional a ter vencido a Volta – o outro é o bicampeão em título Artem Nych – diz ter percebido que «a vida também se ganha fora da estrada». «Por isso, hoje escolho mudar de rumo», revela, acrescentando que agora é «tempo da família, dos afetos e de um novo começo».

Além da vitória na Volta, ‘Mauri’ tem no palmarés o Troféu Joaquim Agostinho (2023), o Grande Prémio O Jogo (2023), o GP Jornal de Notícias (2022), o GP Anicolor (2022), a Volta ao Alentejo (2021) e o GP Douro Internacional (2021).