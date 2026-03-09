O alemão Max Kanter (XDS Astana) conquistou ao sprint, esta segunda-feira, a segunda etapa do Paris-Nice.

O ciclista de 28 anos estreou-se a ganhar no WorldTour no final dos 187 quilómetros entre Épône e Montargis, batendo o neozelandês Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo, após 04:25.07 horas. O belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) cortou a meta em terceiro, enquanto o norte-americano Luke Lamperti (EF Education-EasyPost) foi quinto e manteve a amarela.

Ivo Oliveira (UAE Emirates), o único português em prova, foi 47.º.

Para esta terça-feira está marcado o contrarrelógio por equipas da terceira etapa, com 23,5 quilómetros entre Cosne-Cours-sur-Loire e Pouilly-sur-Loire.