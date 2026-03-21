Falta apenas um, um monumento a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) para completar a «manita», sendo que este sábado realizou uma exibição verdadeiramente sensacional e conquistou pela primeira vez a Milão-Sanremo.

Na prova de 298 quilómetros que começou na Pavia e terminou em Sanremo, o ciclista esloveno sofreu uma queda já em cima da ascenção à Cipressa e ainda foi a tempo de deixar toda a gente para trás. Na roda do colega de equipa Isaac Del Toro, o campeão do mundo arrancou e com ele seguiram apenas Pidcock e Van der Poel.

Já na subida o Poggio, o esloveno deixou para trás Van der Poel de forma surpreendente e seguiu com Pidcock até à reta da meta. Aí foi mais forte ao «sprint» e arrecadou o monumento italiano. Lá atrás, Van Aert lançou um ataque tardio e confirmou o terceiro lugar na prova, a quatro segundos dos dois primeiros.

Assista aqui à vitória de Tadej Pogacar:

Quer isto dizer que Pogacar tem agora de apontar baterias ao Paris-Roubaix, do próximo dia 12 de abril, e levar a melhor sobre a concorrência para completar as vitórias nos cinco monumentos do ciclismo. O esloveno tem cinco triunfos na Lombardia, dois na Volta à Flandres e três na Liège-Bastogne-Liège.

Confira aqui o «top-10» da Milão-Sanremo:

1- Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), 6h35m49s

2- Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), mesmo tempo

3- Wout Van Aert (Team Visma/Lease a Bike), a 4s

4- Mads Pedersen (Lidl-Trek)

5- Corbin Strong (NSN Cycling Team)

6- Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla)

7- Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step)

8- Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech)

9- Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team)

10- Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious)