João Almeida perdeu esta quinta-feira a camisola rosa do Giro de Itália, naquela que foi a etapa mais dura da prova. O ciclista português.

O ciclista português começou a deslocar do grupo dos favoritos na subida ao Stelvio, a penúltima contagem de montanha do dia e um (apenas um!) companheiro da Deceuninck-Quick Step conseguiu resistir para acompanhá-lo até cruzar a meta: o Fausto Masnada.

«Lamento muito por termos perdido a camisola rosa do João Almeida, mas gastei todas as minhas enrgias para ficar com ele o máximo de tempo possível», escreveu o italiano horas após uma etapa duríssima na qual os ciclistas subiram até aos 2.700 metros de altitude.

João Almeida, que caiu até ao quinto posto da geral, reconheceu o esforço de Masnada e fez questão de o partilhar com todos. «Obrigado. Foste enorme! Tu e toda a equipa. Isto não seria possível se não tivesse toda a matilha comigo», escreveu no Twitter.

Thanks 💗💗 You were great! You and all the team! This was not possible if I didn't had the whole Wolfpack with Me! 💗 https://t.co/Hmv2m5P7TX