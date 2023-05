Remco Evenepoel, apontado como grande favorito à vitória do Giro, não terminou a quinta etapa do Giro em bom estado depois de ter sofrido duas quedas.

A primeira ida ao chão, ainda nos quilómetros iniciais devido a um cão que se atravessou na estrada, acabou por não ter consequências relevantes, mas a segunda, numa altura em que o pelotão se aproximava da meta e rolava a uma velocidade mais elevada, trouxe-lhe mazelas.

«Após a primeira queda, tudo parecia estar bem com o Remco, o que, naquele momento, foi um grande alívio. O problema é que, após a segunda queda, ele tem muitas dores no lado direito do corpo, um hematoma com contração dos músculos e alguns problemas no sacro [n.d.r.: osso localizado na base da coluna]», detalhou, Toon Cruyt, médico da Soudal Quick-Step, equipa do belga campeão do Mundo e vencedor da edição de 2022 da Volta a Espanha.

O médico disse que Evenepoel será novamente observado nesta quinta-feira de manhã, mas perspetivou uma sexta etapa difícil para o atual segundo classificado da geral. «Tenho a certeza», vincou.

O ciclista belga cruzou a meta a mais de quatro minutos do vencedor, mas viu ser-lhe atribuído o mesmo tempo do pelotão, uma vez que a segunda queda aconteceu já dentro dos últimos três quilómetros.