O alemão Florian Stork, da equipa da Tudor, venceu o Trofeo Serra Tramuntana, terceira prova do Challenge de Maiorca, onde António Morgado também esteve em destaque ao terminar em sexto lugar.

Stork isolou-se nos últimos três quilómetros dos 151,3, entre Lluc e Selva, e nunca mais foi alcançado, cortando a meta com o tempo de 03:16.49 horas. Este foi o primeiro triunfo da carreira do ciclista germânico.

António Morgado, da UAE Emirates, esteve à frente da corrida, atacou a subida ao Coll de Sóller, de segunda categoria, a mais de 40 quilómetros da meta, mas foi alcançado a 12 quilómetros da meta. Ainda assim, conseguiu manter-se no grupo da frente, sem no entanto conseguir responder ao ataque de Stork.

Morgado tem estado em excelente forma neste início de temporada na qual já conquistou o Grande Premio de Castellón e ficou no terceiro lugar na Clássica Comunidade Valenciana e no Trofeo Calvià, a primeira prova do Challenge de Maiorca.