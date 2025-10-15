Más notícias para o ciclismo profissional. A Arkéa-B&B Hotels falhou o licenciamento para a próxima temporada e deverá mesmo deixar o ciclismo profissional.

A notícia foi divulgada por Emmanuel Hubert, diretor geral da equipa, e o motivo prende-se com a falta de investidores. As equipas tinham até esta quarta-feira de apresentar o pedido de licença junto da União Ciclista Internacional (UCI), algo que não foi feito pelo conjunto francês.

«Não apresentei nada à UCI, porque não tenho qualquer carta ou qualquer outra declaração de intenções por parte de investidores. Está muito complicado», referiu.

Ao todo, são 150 as pessoas que trabalham na equipa, divididas pelas vertentes masculina (profissional e conjunto de desenvolvimento) e feminina. Em cima da mesa pode estar, no entanto, uma possibilidade remota de continuar como amadora, na próxima época.

Recorde-se que, esta temporada, a Arkéa-B&B Hotels somou nove vitórias, cinco das quais pelo francês Kevin Vauquelin, sétimo classificado na última edição da Volta a França.