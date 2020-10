As autoridades de saúde deram parecer negativo à realização do desfile de homenagem a João Almeida pelas ruas das Caldas da Rainha e de A-dos-Francos.

«As autoridades de saúde regional e local entenderam que o desfile poderia resultar num risco acrescido de contágio [de covid-19] e deram parecer desfavorável à realização do desfile, dada a evolução do número de casos nos últimos dias, decisão que a câmara naturalmente vai acatar», disse à Lusa o presidente da autarquia das Caldas da Rainha, Fernando Tinta Ferreira.

O desfile do quarto classificado da Volta a Itália em bicicleta ia realizar-se esta terça-feira e fazia parte de uma homenagem que a autarquia e a junta de freguesia prepararam e que vai manter-se, ainda que com uma agenda menos preenchida. A partir das 17h30 João Almeida será homenageado no Salão Nobre da câmara das Caldas.

«Não será por este constrangimento, devido à situação de pandemia que estamos a atravessar, que o João Almeida deixará de sentir o apreço e o orgulho de todos os caldenses, e mesmo de todo o país, pelo seu mérito desportivo, reconhecido internacionalmente», pode ler-se num comunicado.

Ainda em declarações à Lusa, Tinta Ferreira prometeu realizar uma nova homeagem pública ao ciclista de 22 anos «quando a situação do país o permitir».