Está de cortar à faca o ambiente na UAE Team Emirates e depois da equipa ter anunciado a rescisão de contrato com Juan Ayuso, o ciclista espanhol veio a público dar a sua versão dos acontecimentos.

Em declarações aos jornalistas, afirmou que a equipa não cumpriu com o combinado e tornou a rescisão pública antes do previsto. Além disso, Ayuso confessa que lhe tentaram «manchar a imagem», depois de declarações que considerou serem «infelizes» por parte de João Almeida, no rescaldo da nona etapa da Vuelta.

«Não concordo com o comunicado da equipa. Tínhamos combinado que a decisão só seria pública após o fim da Vuelta, para não afetar a vertente desportiva e o ambiente na equipa, mas fizeram-no de forma repentina e sem avisar. Tenho a certeza que o fizeram para manchar a minha imagem outra vez, porque falam sobre coisas que eu não concordo», começou por referir.

«Obviamente que também se aproveitaram de algumas declarações infelizes do João Almeida, com quem tive a oportunidade de falar e ele acabou por me pedir desculpa. Eu quero ajudar, mas ontem não correu nada bem e ele percebeu isso.»

Assista aqui às declarações de Juan Ayuso: