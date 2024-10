Chris Hoy revelou, este domingo, que foi diagnosticado com um cancro terminal na próstata.

Em entrevista ao «The Sunday Times», o seis vezes campeão olímpico de ciclismo de pista partilhou a informação recebida pelos médicos, que segundo o mesmo, lhe dão entre dois a quatro anos de vida.

No início deste ano, Chris Hoy já tinha revelado que estava a lutar contra o cancro, mas ainda não eram conhecidos mais pormenores. Ora, após as declarações chegarem ao público, o britânico recorreu ás redes sociais para deixar uma mensagem aos fãs.

«Podem ver alguns artigos, este fim de semana, sobre a minha saúde e só queria tranquilizar-vos a todos, dizendo que me estou a sentir bem, com força e muito positivo. Agradeço todo o apoio que me têm dado, assim como à minha família», pode ler-se.

Veja aqui a publicação de Chris Hoy nas redes sociais: