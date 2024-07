O ciclista André Grege morreu este sábado, depois de uma queda fatal na Volta à Áustria em bicicleta.

Aos 25 anos, o atleta norueguês integrava a Team Coop-Repsol (categoria Continental) e esta temporada já tinha cinco triunfos e duas provas por etapas conquistadas.

Tudo aconteceu na quarta etapa da Volta à Áustria (151,7km), quando o ciclista se encontrava numa descida e acabou por não resistir à queda. Grande parte das equipas do World Tour deixaram mensagens de força à família e amigos de André Grege, em mensagens partilhadas nas redes sociais.

Norwegian cyclist André Drege was involved in a fatal crash on a descent during the Tour of Austria.



Our thoughts are with his family, friends and his teammates. pic.twitter.com/4KmOiAgHQk