A Israel Premier Tech, a equipa de ciclismo que tanta polémica gerou ao longo da última temporada, foi comprada por uma empresa que é detida pelo antigo jogador Andres Iniesta, numa operação que, à partida, afasta as ligações da equipa ao Estado de Israel.

Uma equipa que deixou marca forte na Volta a França e também na Volta a Espanha, ao ser alvo de inúmeros protestos da parte de ativistas pró-Palestina, alguns deles, a obrigar mesmo a mudanças de percurso, redução ou mesmo cancelamento de etapas.

Com esta transação, a equipa desvincula-se do anterior patrocinador, volta a mudar de nome [já tinha mudado para Canada], passa a chamar-se NSN Cycling, e passa a estar registada na Suíça, isto é, perde a ligação a Israel, passa a ser «uma equipa suíça com uma estrutura espanhola».

Apesar de tudo, não ficou claro se os proprietários israelitas deixaram mesmo definitivamente a equipa. A BBC procurou esclarecer a questão junto dos novos proprietários e, na resposta, foi explicado que os novos administradores compraram a licença que permite à equipa competir.

A NSN [Never Say Never] é uma empresa que foi co-fundada por Andrés Iniesta e que pretende «ligar audiências globais através do poder do desporto e do entretimento».