Óscar Freire, três vezes campeão do mundo de fundo, foi detido no domingo pela polícia espanhola, após denúncias da sua mulher. Em processo de divórcio, a vítima apresentou queixa na Guarda Civil de Torrelavega e acusa o antigo ciclista de perseguição e assédio moral, pedindo uma ordem de afastamento.

Aos 50 anos, Óscar Freire foi detido e prestou declarações a um juiz, antes de ser colocado em liberdade, mas sem se poder aproximar da queixosa. Em fevereiro de 2205, o antigo ciclista foi dado como desaparecido pela antiga esposa, mas dado como vivo no mesmo dia.

Óscar Freire foi campeão mundial de fundo em estrada (1999, 2001 e 2004), além de vencer a Milão-Sanremo (2004, 2007 e 2010), sete etapas na Volta a Espanha e quatro na Volta a França, num total de 72 vitórias como profissional.