Diogo Sousa, ciclista de 20 anos e em 2023 campeão nacional por pontos no escalão de juniores, morreu esta quarta-feira na sequência de um acidente de mota em Lordelo, Paredes. De acordo com o jornal “Verdadeiro Olhar”, o jovem atleta não resistiu à colisão com um carro, entrando em paragem cardiorrespiratória. Por isso, o óbito foi declarado no local, na Estrada Nacional 209, junto à Ponte da Amizade.

A mesma fonte esclarece que a colisão aconteceu pelas 13 horas desta quarta-feira, num acidente que obrigou ao envolvimento de 29 operacionais, Viatura Médica de Emergência e Reanimação, SIV (Suporte Imediato de Vida) de Valongo e psicólogos do INEM.

Ao final desta tarde, a Silva & Vinha / ADRA / Sentir Penafiel – equipa pela qual Diogo Sousa foi campeão nacional em 2023 – reagiu ao trágico acidente.

«Hoje o Mundo ficou mais vazio. Perder um amigo e ex-atleta é a dor mais difícil de descrever. Foram tantos momentos de alegria, conversas e silêncios. Agora, tudo isso se transforma em saudade. Partiste, mas deixas nesta família lembranças que o tempo não apaga.»

«Agradeço por cada instante ao teu lado. Até já, Diogo Sousa, serás sempre nosso menino», lê-se nas redes sociais.