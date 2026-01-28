António Morgado (UAE Team Emirates) estreou-se a vencer na temporada, com um sprint sensacional no Troféu Calvià.

Em Maiorca, o ciclista português atacou a pouco mais de 30 quilómetros do fim e acabou por se juntar a Héctor Álvarez na perseguição à fuga da corrida. Ora, os dois chegaram, viram e arrancaram até à meta, sendo que a vitória foi discutida no «mano a mano». 

Aí acabou por ser mais forte o atleta nascido nas Caldas da Rainha, que em dia de aniversário (22 anos) se estreou a vencer na temporada. Héctor Álvarez terminou na segunda posição e Adne Holter (Uno X-Mobility) fechou o pódio já a 40 segundos do vencedor.

Assista aqui à vitória de António Morgado:

