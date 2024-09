A ciclista Muriel Furrer sofreu, esta quinta-feira, uma queda aparatosa, que a deixou em «estado crítico», tal como confirmou a União Ciclista Internacional (UCI).

Tudo aconteceu quando a atleta suíça participava nos Mundiais de estrada, que decorrem em Zurique, tendo sofrido uma lesão grave na cabeça, sendo transportada de helicóptero até ao hospital

«Muriel Furrer foi hospitalizada e transportada de helicóptero, tendo sofrido uma lesão grave na cabeça, estando em estado muito crítico. Não há factos provados quanto às razões do acidente. As autoridades competentes estão a realizar uma investigação», pode ler-se no comunicado da UCI.