A Austrália revalidou esta quarta-feira o título de estafeta mista nos Mundiais de ciclismo de estrada, depois de concluir a prova em 54.30 minutos, no trajeto de 41,8 quilómetros em Kigali, capital do Ruanda.

Os atletas Brodie Chapman, Jay Vine e Michael Matthews já integravam a seleção campeã em 2024, trio ao qual se juntou Amanda Spratt, Felicity Wilson-Haffenden e Luque Plapp.

No último ano, em Zurique, com a Austrália igualou os dois títulos da Suíça, numa especialidade que foi corrida apenas pela sexta vez em Mundiais.

Nesta quarta-feira, os franceses Juliette Labous, Maeva Squiban, Cédrine Kerbaol, Pavel Sivakov, Bruno Armirail e Paul Seixas terminaram na segunda posição, a cinco segundos, com a Suíça (Noemi Rüegg, Marlen Reusser, Jasmin Liechti, Jan Christen, Mauro Schmid e Stefan Küng) a 10 segundos da Austrália.

Assim, o ciclista Jay Vine somou a segunda medalha nos primeiros Mundiais em África, depois da prata no contrarrelógio, tal como a suíça Marlen Reusser, campeã na prova feminina.

