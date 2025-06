É uma baixa de peso para a EF Pro Cycling para o Tour de França. Richar Carapaz, terceiro classificado no último Giro d'Italia vai falhar a prova francesa devido a uma infeção gastrointestinal.

Estamos todos destroçados pelo Richard. Ele saiu do Giro com uma forma espantosa e estava a estabelecer números de potência máximos da carreira nos treinos. Sacrificou muito para chegar a esse nível, pelo que o momento não podia ser pior. Sabemos o quanto o Tour significa para ele, por isso perdê-lo tão perto da corrida é um verdadeiro golpe», disse Jonathan Vaughters, fundador e diretor executivo da EF Pro Cycling num comunicado no site oficial da equipa.

«A nossa equipa médica, juntamente com os seus médicos no Equador, desaconselharam viagens de longo curso e competições neste momento», acrescentou.

