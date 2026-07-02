Ciclismo: Chris Froome anuncia fim de carreira aos 41 anos
Inglês deixa a modalidade um ano depois de ter sido operado às lesões sofridas num grave acidente
Inglês deixa a modalidade um ano depois de ter sido operado às lesões sofridas num grave acidente
Chris Froome anunciou, esta quinta-feira, o fim da carreira de ciclista.
Aos 41 anos, o ciclista inglês deixa a modalidade com sete Grandes Voltas no palmarés (quatro Voltas a França, duas Voltas a Espanha e uma Volta a Itália) e um ano após um grave acidente que sofreu num treino e o obrigou a ser operado.
«Sim, vou terminar a carreira. Infelizmente tive aquela queda no ano passado e não era assim que queria que terminasse, ainda que antes disso já soubesse que estava perto do fim», afirma.
Recorde-se que Froome estava na quinta temporada ao serviço da Israel-Premier Tech, após 11 anos na INEOS Grenadiers, anteriormente designada como Team Sky.
🚨Seven-time Grand Tour champion Chris Froome has announced his retirement, aged 41 🚨— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 2, 2026
What a career, what a legacy he leaves behind him. Chapeau, Chris 👏 pic.twitter.com/C13UaV2k7C