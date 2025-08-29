Chris Froome, quatro vezes vencedor da Volta a França, foi operado com sucesso às lesões sofridas num grave acidente durante um treino na quarta-feira, informou esta sexta-feira a Israel-Premier Tech. A equipa adianta que o britânico está de «bom espírito e grato pelo excelente cuidado médico que recebeu».

Na quinta-feira, a equipa tinha revelado que Froome, de 40 anos, tinha sido transportado para um hospital em Toulon, em França, «na sequência de um grave acidente de treino», no qual «nenhum outro ciclista ou veículos estiveram envolvidos».

Segundo a Israel-Premier Tech, Froome estava «estável e não sofreu nenhuma lesão na cabeça», mas os exames revelaram «um pneumotórax, cinco costelas partidas e uma fratura numa vértebra lombar», com a última lesão a obrigar a uma cirurgia.

Nascido no Quénia, Froome venceu o Tour em 2013, 2015, 2016 e 2017 e tem ainda dois triunfos na Volta a Espanha (2011 e 2017) e um na Volta a Itália (2018). O britânico fez grande parte da sua carreira no WorldTour na Sky, na qual esteve de 2010 a 2020 – nos últimos anos a equipa já se chamava INEOS – mudando-se em 2021 para o conjunto israelita, com o qual acaba contrato neste ano.

Este ciclista não tem qualquer vitória desde 2018, quando triunfou no Giro, conseguindo ainda ser terceiro na Volta a França. A carreira ficou irremediavelmente afetada por uma violenta queda em junho de 2019, durante uma etapa do Critério do Dauphiné.