A Efapel não se revê no atual estado do ciclismo português, que considera «esgotado» e descredibilizado, e decidiu dar prioridade ao calendário internacional na próxima temporada, afastando-se das competições nacionais. A decisão foi anunciada por José Azevedo, diretor desportivo da equipa, em declarações à Agência Lusa.

«O projeto Efapel foi repensado no futuro e, no próximo ano, nós vamos procurar calendário internacional, vamos tentar competir o máximo possível no calendário internacional, e possivelmente em Portugal não iremos competir», afirmou o antigo ciclista, que não esconde o desencanto com o panorama nacional.

José Azevedo não poupou críticas à gestão do ciclismo em Portugal, apontando falhas ao nível da ética e do rigor disciplinar.

«Uma equipa como a nossa, que se baseia em princípios e comportamentos de ética, de rigor a nível disciplinar, não há vontade de continuar a fazer parte do ciclismo português», lamentou.

O diretor desportivo referiu ainda os casos de doping que têm marcado o ciclismo português, sublinhando que «no final do ano, todos os anos, há problemas».

«Não se pode permitir que, por exemplo, no ano passado, haja corredores a ganhar provas, quando todos nós sabemos [que vão ser suspensos]. Se calhar não existe motivo para suspender os contratos, mas as equipas podiam deixá-los em casa. Para a verdade desportiva prevalecer, um corredor não deveria estar a competir quando está um processo aberto. E isso compete às equipas e à federação tomar medidas, porque se não vamos descredibilizar o ciclismo», apontou.

Para o antigo ciclista, a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) não está a cumprir o seu papel no combate contra os casos de doping.

«Há dois anos criou-se esta ferramenta [passaporte biológico] que foi muito importante. E isso aí foi algo de muito positivo. Deveria ser usado como um instrumento de credibilidade. Mas para isso tem de haver rigor. Rigor, 100 por cento. Não pode haver 99 por cento», atirou.

Apesar da decisão de abandonar o calendário nacional, José Azevedo deixou a porta aberta a um regresso no futuro – mas apenas se houver mudanças profundas.

«Um dia que isto mude, possivelmente voltamos a apostar no calendário português. Enquanto se mantiver estes moldes, não vamos estar», reforçou.

Quanto à presença na próxima Volta a Portugal, em 2026, o responsável admitiu que não é uma prioridade.