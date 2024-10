A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) anunciou, esta terça-feira, que as eleições para a presidência do organismo estão marcadas para 16 de novembro.

Delmino Pereira, atual presidente, não se pode candidatar, já que atingiu o máximo de três mandatos à frente da federação e, por isso, é certo que um dos três candidatos vai-lhe suceder no cargo. Cândido Barbosa, antigo ciclista, Sandro Araújo, atual vice-presidente e Pedro Martins, presidente da Associação de Ciclismo da Beira Alta são os nomes em cima da mesa.

Recorde-se que as listas têm de ser entregues até 1 de novembro e em caso de segunda volta, irá decorrer entre as 17h30 e as 18h30 do mesmo dia. Todos os delegados presentes no local têm permissão para votar.