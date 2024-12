A equipa de Remco Evenepoel lançou esta terça-feira um comunicado referente ao acidente que envolveu o bi-campeão olímpico durante um treino.

Numa nota nas redes sociais, a Soudal Quick-Step anunciou o pior para o ciclista belga: fraturas nas costelas, na omoplata direita e também na mão direita.

A equipa do ciclista belga referiu também que Evenepoel foi prontamente levado para o hospital de Anderlecht onde foi primeiramente avaliado. Será agora transportado para o hospital de Herentals, viajando juntamente com a equipa onde as lesões serão posteriormente avaliadas pela equipa médica da Soudal Quick-Step.

Veja aqui o comunicado da equipa de Remco Evenepoel:

