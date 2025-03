O ciclista italiano Filippo Ganna da INEOS Grenadiers foi o grande vencedor da primeira etapa da 60.ª edição do Tirreno-Adriático.

Num contrarrelógio com 11.5 quilómetros de distância, o campeão do mundo da especialidade em 2020 e 2021 demorou 12 minutos e 17 segundos a completar o percurso, menos 23 segundos que Juan Ayuso da UAE Team Emirates.

O pódio da etapa ficou fechado com o dinamarquês Johan Price-Pejtersen [Alpecin - Deceuninck] que cumpriu o contrarrelógio com mais 28 segundos do que Ganna.

Veja aqui o último quilómetro da prova de Filippo Ganna:

No que toca às cores lusas na prova, Rui Oliveira [UAE Team Emirates] foi o melhor, no 50.º posto a 1.08 minutos, já Rui Costa [EF Education-Easy Post] ficou em 86.º, a 1.20 minutos e Afonso Eulálio [Bahrain-Victorious] em 161.º a 2.07 minutos do vencedor.

Esta terça-feira, a segunda etapa e a primeira em linha liga Camaiore a Follonica com a distância de 192 quilómetros.