A organização do Giro d'Italia divulgou esta terça-feira o traçado da última volta da edição de 2025 da prova.

A chegada a Roma, pela terceira vez consecutiva, contará com uma passagem pela Cidade do Vaticano à frente da Casa de Santa Marta em homenagem ao Papa Francisco, falecido no dia 21 de abril. No entanto, esta passagem será quando a corrida ainda estiver neutralizada pois o arranque oficial da última etapa será apenas à frente das Termas de Caracalla.

Este ano, esta presença é renovada com uma emocionante partida simbólica da Cidade do Vaticano: uma homenagem ao Papa Francisco, à sua personalidade e à sua mensagem de esperança no ano do Jubileu», disse o Roberto Gualtieri, presidente da Câmara de Roma.

«Gostaria de agradecer publicamente ao nosso falecido Papa Francisco por ter abraçado esta iniciativa. [...] A passagem pelos Jardins do Vaticano não será um 'passeio turístico', mas uma 'viagem simbólica', percorrendo o Caminho Mariano, onde estão presentes imagens da Virgem Maria de todo o mundo. Assim, esta passagem pelo Vaticano sentir-se-á como uma pequena volta ao mundo. Outra razão para esta passagem simbólica é a celebração do Jubileu da Esperança», referiu também o Monsenhor Paul Tighe, Secretário do Dicastério para a Cultura e a Educação.

A receção do Vaticano da prova máxima de ciclismo de Itália, e uma das três grandes voltas, era já um desejo do falecido pontífice que pretendia que acontecesse durante o ano jubilar da Igreja católica, em 2025.

A última etapa será constituída por oito voltas a um circuito na capital italiana com a distância total de 143 quilómetros.

O Giro d'Italia decorre entre os dias 9 de maio e 1 de junho de 2025.