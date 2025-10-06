Agora sim, é oficial. A Israel Premier-Tech vai mudar de nome e reformular a marca da equipa, na sequência das diversas polémicas que a envolveram, com destaque para as manifestações durante a última Volta a Espanha.

Através de um comunicado, é também explicado que Sylvan Adams, bilionário israelo-canadiano e dono da Israel Premier-Tech, se vai «afastar» da ligação diária à equipa, como forma de se distanciar da identidade israelita. Recorde-se que a equipa já tinha mudado de nome para os Grandes Prémios do Quebeque e de Montreal, no Canadá, tendo alinhado sob a sigla «IPT».

«Tomámos a decisão de renomear e reformular a marca da equipa, com o objetivo de nos afastarmos da atual identidade israelita. Com a época de 2026 na mira, Sylvan Adams escolheu afastar-se do seu envolvimento no dia-a-dia com a equipa e assim focar-se no papel de presidente do Congresso Judaico Mundial», pode ler-se.

Leia aqui o comunicado da equipa na íntegra: