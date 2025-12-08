Na estreia nos Seis Dias de Roterdão – festival tradicionalmente conhecido por “WielerZesdaagse Rotterdam” – Iúri Leitão conquistou a prata neste icónico e exigente festival. No velódromo de Roterdão, entre 2 e 7 de dezembro, o português de 27 anos fez dupla com Yoeri Havik, neerlandês de 34 anos, e espreitou o ouro.

Ainda que tenha vencido no “supersprint” e na prova de Madison – categoria na qual Leitão foi ouro olímpico em Paris 2024 – a dupla luso-neerlandesa foi superada pelos neerlandeses Vincent Hoppezak e Yanne Dorenbos no último dia. Isto porque a classificação é decidida pelo número de voltas somadas e pelos pontos nas diferentes provas.

Assim, Hoppezak e Dorenbos arrecadaram as camisolas amarelas e celebraram a conquista da 42.ª edição do festival.

Ao lado de Iúri Leitão, como referido, esteve Yoeri Havik, que venceu o “WielerZesdaagse Rotterdam” por três ocasiões. Para o experiente neerlandês, o ciclista português é uma mais-valia para o festival: «O Iúri tem um motor enorme. Se um campeão olímpico começa a gostar deste evento, então vai ser perigoso para a concorrência».