Iúri Leitão é campeão da Europa de scratch!

O português venceu a final na tarde desta sexta-feira, de forma isolada, no Campeonato da Europa de ciclismo de pista, disputado em Apeldoorn, Países Baixos.

Sensacional. Demolidor. Assim foi o ataque de Iúri Leitão, a nove voltas do fim da prova, deixando toda a concorrência para trás e sem hipótese de resposta.

VÍDEO: o momento da vitória de Iúri Leitão

O ciclista luso de 25 anos, de Viana do Castelo, venceu a final do scratch, disputada em 60 voltas no velódromo Omnisport Apeldoorn, ao fim de 16 minutos e 40 segundos.

O polaco Bartosz Rudyk alcançou a medalha de prata ao ficar no segundo lugar e o austríaco Tim Wafler conquistou o bronze, com a terceira posição.

Este é o terceiro título europeu de scratch na categoria de elite para Iúri Leitão, depois dos êxitos em 2022 e 2020, por parte do campeão do mundo de omnium.

Iúri Leitão festeja título europeu de scratch, nos Europeus de ciclismo de pista (JOHN THYS/AFP via Getty Images)

Scratch: quatro títulos europeus para Portugal nos últimos cinco

Iúri Leitão, tricampeão europeu de scratch, conquista o quarto título europeu para Portugal nos últimos cinco. Três foram seus (2020, 2022 e 2024) e um de Rui Oliveira (2021). Só o britânico Oliver Wood parou o domínio luso, ao ser campeão europeu em 2023.