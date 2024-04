Iuri Leitão e Ivo Oliveira conquistaram, no domingo, a medalha de bronze em madison da Taça das Nações de ciclismo de pista, em Milton, no Canadá.



Com 46 pontos, em virtude de uma volta ao pelotão e pontos conquistados em sprints, a dupla portuguesa terminou na terceira posição numa corrida vencida pelos belgas Lindasy De Vylder e Robbe Ghys, com 67 pontos. Por sua vez, os neerlandeses Jan-Willem van Schip e Yanne Dorenbos, com 50 pontos, terminaram na segunda posição.



«Fizemos uma prova muito boa, sempre atentos ao desenvolvimento da corrida. Não conseguimos manter o segundo lugar no sprint final, mas estou muito satisfeito com o desempenho da equipa. Estamos de parabéns pelo trabalho desenvolvido», disse o selecionador luso, Gabriel Mendes, citado pela Lusa.



Já na prova de omnium feminina, Daniela Campos foi 15.ª depois de ter sido 17.ª no scratch, 15.ª na corrida de ritmo e 17.ª na eliminação, entrando para a corrida por pontos em 20.ª, subindo ainda cinco lugares.

«Foi a primeira vez que a Daniela fez uma prova da Taça das Nações e da qualificação olímpica. Superou um primeiro desafio na qualificação e depois procurámos fazer o programa de omnium com a maior segurança possível, porque bastava terminar para atingirmos os nossos objetivos», referiu Gabriel Mendes.

O ranking olímpico será divulgado esta segunda-feira e Portugal está em posição de apuramento nas disciplinas de madison (masculino) e omnium (masculino e feminino), mas, segundo a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), ainda aguarda confirmação da União Ciclista Internacional (UCI), que deve acontecer em 22 de abril.