No fundo da classificação geral do Tour Auvergne-Rhône-Alpes, João Almeida vai falhar as últimas duas etapas. Neste sábado, a UEA-Team Emirates anunciou a decisão nas redes sociais.

«Após seis dias de corridas itensas, João Almeida não vai iniciar a sétima etapa do Tour Auvergne-Rhône-Alpes», lê-se. O ciclista português vai regressar a casa, sendo improvável a participação no Tour de France.

João Almeida estava a mais de 43 minutos de Alex Baudin, francês que lidera o Tour Auvergne-Rhône-Alpes.