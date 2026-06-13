Ciclismo
Há 45 min
Ciclismo: João Almeida antecipa o fim do Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Português não vai disputar as últimas duas etapas, anunciou a Emirates
Português não vai disputar as últimas duas etapas, anunciou a Emirates
No fundo da classificação geral do Tour Auvergne-Rhône-Alpes, João Almeida vai falhar as últimas duas etapas. Neste sábado, a UEA-Team Emirates anunciou a decisão nas redes sociais.
«Após seis dias de corridas itensas, João Almeida não vai iniciar a sétima etapa do Tour Auvergne-Rhône-Alpes», lê-se. O ciclista português vai regressar a casa, sendo improvável a participação no Tour de France.
João Almeida estava a mais de 43 minutos de Alex Baudin, francês que lidera o Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
After six days of hard racing, @JooAlmeida98 will not start stage 7 of the Tour Auvergne-Rhône-Alpes. The Portuguese rider will head home and continue working towards his goals later in the campaign.#WeAreUAE | #TourAuvergneRhoneAlpes— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 13, 2026
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