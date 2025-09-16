João Almeida e Nelson Oliveira são os grandes ausências na equipa de Portugal para os Campeonatos do Mundo de estrada, que se realizam de 21 a 28 de setembro no Ruanda.

A lista de convocados foi divulgada, esta terça-feira, pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), sendo que são apenas quatro os ciclistas que vão representar a Seleção Nacional na edição deste ano dos Mundiais: Afonso Eulálio, António Morgado, Ivo Oliveira e Tiago Antunes.

Os dois atletas vão marcar presença nos Campeonatos da Europa de estrada, juntamente com Eulálio e Morgado, assim como Rui Costa. O ciclista da EF Education-EasyPost e Nelson Oliveira também irão participar no contrarrelógio. Drôme-Ardèche (França) é o palco dos Europeus de 2025, que decorrem entre os dias 1 e 5 de outubro.

«Esta foi uma das convocatórias mais difíceis da minha carreira. O facto de termos dois campeonatos de grande dimensão em semanas consecutivas, em continentes diferentes, obrigou-nos a escolhas muito cuidadas. Tal como outras seleções, optámos por não levar juniores nem femininas ao Mundial, para que possam estar em plena condição no Europeu. O desafio é enorme, mas a equipa está motivada e totalmente focada em representar Portugal da melhor forma», afirmou José Poeira, selecionador nacional.

Confira os convocados para ambas as competições: