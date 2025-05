João Almeida conquistou o terceiro lugar na terceira etapa da Volta à Romandia, na Suíça, esta sexta-feira.

Na etapa que começou e terminou na cidade de Cossonay, com o comprimento de 183,1 quilómetros, Jay Vine [UAE Emirates] cortou a meta isolado com o tempo de 4:03:35 horas. O francês Lenny Martinez [Bahrain Victorious] foi segundo classificado seguido de João Almeida no último posto do pódio.

O ciclista português garantiu quatro segundos de bonificação que permitiram a subida ao sétimo lugar da classificação geral, a 49 segundos do líder, Alex Baudin.

Ivo Oliveira, que ficou no segundo lugar do prólogo da prova, caiu para a 18.ª posição da geral, depois de ter terminado a etapa no 32.º lugar. O último português em prova é Nelson Oliveira foi 92.º classificado na etapa e está no 82.º posto da classificação geral.

Este sábado, a quarta etapa liga Sion a Thyon 2000, com uma contagem de montanha de primeira categoria ao longo de 128,4 quilómetros.