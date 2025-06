João Almeida ficou no segundo lugar da quinta etapa da Volta à Suíça que ligou La Punt a Santa Maria in Calanca.

Em mais uma etapa de muita montanha, o ciclista português da UAE-Team Emirates voltou a ter uma prestação perto da perfeição. À subida para a última montanha, Almeida até começou por ceder, mas conseguiu recuperar e chegou juntamente com Onley aos metros finais da prova.

No entanto, o britânico da Team Picnic PostNL foi mais forte no sprint final e acabou por conquistar a etapa. O maior derrotado do dia foi o camisola amarela Romain Grégoire que perdeu a mesma e saiu do top-10 da classificação geral.

Com este resultado, o novo camisola amarela é o francês Kévin Vauquelin com o tempo de 20:12.10 horas, Julian Alaphilippe segue no segundo lugar a 29 segundos, e Almeida sobre ao pódio a 39 segundos.

A sexta etapa da Volta à Suíça vai ligar Chur a Neuhausen am Rheinfall com uma distância de 186.7km.

[Artigo atualizado às 16h03]