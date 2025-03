Matteo Jorgenson confirmou, na tarde deste domingo, a revalidação do título na clássica Paris-Nice. Na 8.ª e última etapa – corrida em Nice, em 119,9 quilómetros – o ciclista norte-americano (Visma Lease a Bike) apenas foi superado pelo compatriota Magnus Sheffield (INEOS).

Maioritariamente a solo, Jorgenson “derreteu” a concorrência com um ataque a 26 quilómetros da meta, na penúltima contagem de montanha. Como tal, cortou a meta com atraso de 29 segundos para Magnus Sheffield.

Na classificação geral, o ciclista da Visma terminou com 1:15 minutos de vantagem sobre Florian Lipowitz (Red Bull-BORA) e 1:58 sobre Thymen Arensman (INEOS). Quanto a Sheffield, subiu ao 4.º lugar.

No que diz respeito aos portugueses, João Almeida (UAE Emirates) – 13.º na etapa – encerrou esta clássica no 6.º lugar, com atraso de 3:57 minutos para o topo.

Por sua vez, Ivo Oliveira (UAE Emirates) terminou em 98.º, enquanto Iúri Leitão (Caja Rural) desistiu da prova.

Depois de conquistar o Paris-Nice em 2024, Jorgenson tornou-se no terceiro ciclista a defender o título neste século, depois de Alexandre Vinokourov (2002 e 2003) e de Maximilian Schachamann (2020 e 2021).