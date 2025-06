João Almeida continua a sonhar com o triunfo na Volta à Suíça. O ciclista português foi o mais rápido na chegada ao sprint a Emmetten e superou Oscar Onley e o camisola amarela Kévin Vauquelin.

Ao longo dos cerca de 207 quilómetros da sétima etapa, João Almeida esteve sempre bem colocado no pelotão e conseguiu manter-se no grupo da frente à chegada da meta, juntamente com Vauquelin.

O francês ainda tentou atacar a cerca de 200 metros do final, mas o ciclista de A dos Francos foi mais forte e alcançou o segundo triunfo nesta edição da Volta à Suíça.

Este domingo decorre a última etapa, uma crono-escalada de 10 quilómetros entre Beckenried e Stockhütte. João Almeida subiu ao segundo lugar da Classificação Geral a 33 segundos de Vauquelin, sendo que Alaphilippe fecha o pódio no terceiro posto a 41 segundos.