José Mendes, da Victoria Sports, terminou a carreira, guardando no currículo dois títulos nacionais de estrada e participações em seis grandes Voltas. Aos 39 anos, o ciclista natural de Guimarães completou 17 temporadas enquanto profissional.

«Estou em Omã, a correr o Tour Salalah, e ganhámos a classificação geral com o meu colega Nico Sessler. Já vinha a pensar neste dia há algum tempo e senti que este era o momento certo, porque consegui ajudar a equipa a ganhar a primeira corrida UCI [as principais no calendário mundial]», explicou José Mendes.

O trajeto enquanto profissional foi impulsionado pela conquista da Volta a Portugal do Futuro em 2007.

«Para trás ficam 17 temporadas como profissional, seis grandes Voltas concluídas, a presença nos Jogos Olímpicos Rio2016 e os dois títulos de campeão nacional de estrada. Não fui um corredor ganhador, mas sem dúvida estou muito contente por tudo o que consegui», prosseguiu.

O ciclista elege os títulos nacionais de fundo (2016 e 2019) como os pontos altos da sua carreira.

«Usar aquela camisola é especial. Talvez tenha faltado correr o Tour [de France] com a camisola de campeão nacional, porque corri um Giro e uma Vuelta. É uma sensação fantástica», confessou.

José Mendes participou na Volta a França (2014 e 2015), a Espanha (2013, 2016 e 2018) e Itália (2017).

A carreira começou no Benfica e foi edificada entre Liberty Seguros e LA-Paredes Rota dos Móveis. No estrangeiro, representou a CCC-Polsat (2011), NetApp-Endura (2013-2014), Bora-Argon 18 (2015-2017) e a Burgos-BH (2018).

Em 2019, Mendes regressou a Portugal para reforçar o Sporting-Tavira, antes de correr pela W52-FC Porto, de onde saiu para a Aviludo-Louletano-Loulé Concelho (2022).

«Sou adepto e sócio do Vitoria de Guimarães, mas representei os “três grandes”», disse, em tom animado.

Nas últimas duas temporadas, o ciclista esteve na equipa filipina Victoria Sports. Quanto ao futuro, José Mendes planeia permanecer na modalidade.