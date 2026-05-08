Paul Magnier, ciclista da Soudal Quick-Step, é o primeiro camisola rosa do 109.º Giro e estreia-se a vencer em grandes Voltas na primeira etapa da prova italiana, que ficou marcada por uma queda que cortou o pelotão a um quilómetro do fim.

O ciclista francês levou a melhor no final dos 147 quilómetros entre Nessebar e Burgas, terminando a etapa em 3:21.08 horas. Em segundo e terceiro lugar, ficaram Tobias Lund Andresen, da Decathlon, e Ethan Vernon, da NSN, respetivamente.

Perto do final, uma queda aparatosa fez parar o pelotão, com o final a ser disputado por apenas uma dezena de ciclistas, entre os quais Jonathan Milan que terminou no quarto posto com o mesmo tempo de Paul Magnier.

Na segunda etapa, o francês de 22 anos vai partir para os 221 quilómetros, que liga Burgas e Veliko Tarnovo, com quatro segundos de vantagem sobre Lund Andresen e Manuele Tarozzi.