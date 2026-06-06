Ciclismo
Há 29 min
Ciclismo: Maria Martins e Daniela Campos conquistam medalha de ouro no GP Presov
Ciclistas portuguesas em destaque no Grande Prémio da Eslováquia
AL
Ciclistas portuguesas em destaque no Grande Prémio da Eslováquia
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A ciclista portuguesa Maria Martins conquistou, este sábado, duas medalhas de ouro no Grande Prémio Presov de pista, que decorre na Eslováquia. Daniela Campos sagrou-se campeã de eliminação.
A ciclista impôs-se na prova de scratch, enquanto Daniela Campos terminou em terceiro lugar. A fechar o pódio, a polaca Maria Klamut terminou em segundo.
Maria Martins venceu também a corrida por pontos e levou a melhor frente às polacas Oliwia Kepczynska e Patrycja Lorkowska. Daniela Campos terminou em décimo lugar.
A ciclista de 26 anos somou ainda o bronze na eliminação, prova que Daniela Campos venceu, seguida de Teniel Campbell.
O Grande Prémio Presov continua no domingo, com as duas ciclistas lusas a participarem em omnium.
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