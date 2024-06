Este sábado, Mark Cavendish, ciclista com o maior número de vitórias em etapas no Tour de França, cerca de 34, as mesmas que Eddy Merckx, foi condecorado cavaleiro da coroa britânica.

Aos 39 anos, o agora ‘Sir’ Mark Cavendish, recebeu a nomeação na parada militar (Trooping the colour) de celebração do aniversário do rei Carlos III, com revista das tropas.

«É com grande humildade que sou homenageado por Sua majestade o Rei. Sempre foi um grande privilégio representar o meu país e a ver o ciclismo, o desporto, o passatempo e o modo de transporte a que dediquei a minha vida, a crescer na Grã-Bretanha ao longo da minha carreira, o que me deu uma alegria e orgulho incríveis», destacou o mesmo.

Para tentar aumentar o recorde, o ciclista da Astana deverá correr na edição do Tour de 2024, que decorre entre 29 de junho e 21 de julho.