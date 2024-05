Miguel Ángel López foi, esta quarta-feira, suspenso por quatro anos por uso de doping, menotropina, durante a Volta à Itália de 2022, informou a União Ciclista Internacional.

O período da sanção do ciclista colombiano começou a 25 de julho de 2023, altura em que foi tomada a decisão preventiva. A sanção foi imposta devido aos acontecimentos no Giro 2022, na altura a correr pela Astana, com o ciclista a abandonar na quarta etapa.

Nas redes sociais, o atleta anunciou que vai recorrer: «Apelarei de imediato ante a UCI e defenderei a minha inocência, como sempre tenho feito. Confio em voltar ao mundo competitivo do ciclismo», escreveu.