Miguel Salgueiro sofreu várias fraturas numa costela e em duas vértebras após uma queda na prova de eliminação dos Europeus de pista, no domingo, segundo informou a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

O ciclista português «realizou exames complementares que confirmaram a existência de fraturas estáveis numa costela e em duas vértebras». Miguel Salgueiro encontra-se estável e fora de perigo, «permanecendo sob vigilância médica». Esta segunda-feira, o ciclista vai ser submetido a nova avaliação clínica.

Assim, a Seleção conta apenas com três atletas – Daniela Campos, Diogo Narciso e Iúri Leitão – deixando de estar representada na perseguição individual, prova agendada para terça-feira.

A queda de Miguel Salgueiro aconteceu no primeiro dia dos Europeus, em Konya, na Turquia. A competição decorre até quinta-feira.