António Morgado é o novo campeão nacional de ciclismo de estrada.

O atleta português da UAE Team Emirates foi mais forte do que toda a gente nos 181.5 quilómetros que começaram e terminaram na Guarda. Um ataque dentro dos últimos cinco quilómetros deixou para trás o compatriota Afonso Silva (Team Tavira/Crédito Agrícola) e levou o homem das Caldas da Rainha até à linha de meta.

Com um total de 4h03m37s, António Morgado terminou com 18 segundos de vantagem para os segundo classificado (Afonso Silva) e meio minuto sobre o colega de equipa Rui Oliveira. 

Esta vitória faz com que António Morgado junte o título de campeão nacional de contrarrelógio ao título de estrada, algo apenas conseguido por Domingos Gonçalves em 2018.

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