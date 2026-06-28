Ciclismo
Há 43 min
Ciclismo: Morgado faz a «dobradinha» e sagra-se campeão nacional de estrada
Português da UAE Team Emirates junta vitória deste domingo ao triunfo no contrarrelógio individual
DIM
Português da UAE Team Emirates junta vitória deste domingo ao triunfo no contrarrelógio individual
DIM
António Morgado é o novo campeão nacional de ciclismo de estrada.
O atleta português da UAE Team Emirates foi mais forte do que toda a gente nos 181.5 quilómetros que começaram e terminaram na Guarda. Um ataque dentro dos últimos cinco quilómetros deixou para trás o compatriota Afonso Silva (Team Tavira/Crédito Agrícola) e levou o homem das Caldas da Rainha até à linha de meta.
Com um total de 4h03m37s, António Morgado terminou com 18 segundos de vantagem para os segundo classificado (Afonso Silva) e meio minuto sobre o colega de equipa Rui Oliveira.
Esta vitória faz com que António Morgado junte o título de campeão nacional de contrarrelógio ao título de estrada, algo apenas conseguido por Domingos Gonçalves em 2018.
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