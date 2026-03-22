Nairo Quintana anunciou este domingo que vai terminar a carreira de ciclista profissional no final da presente temporada, numa conferência de imprensa realizada em Barcelona.

O colombiano, uma das figuras do ciclismo mundial nas últimas décadas, revelou que a decisão foi ponderada e que quer aproveitar ao máximo os últimos meses no pelotão.

«Hoje venho dizer-vos que esta é a última temporada que faço como ciclista profissional», começou por dizer.

O corredor explicou que pretende viver cada prova de forma especial até à despedida definitiva, que deverá acontecer na Volta a Espanha.

«Cada corrida que fizer será uma festa. Quero desfrutar com os adeptos destes momentos tão bonitos», sublinhou Quintana, assumindo a emoção de colocar um ponto final numa carreira recheada de sucessos.

Quintana conquistou, entre outros títulos, o Giro d’Itália e a Volta a Espanha, somando dezenas de triunfos ao mais alto nível. Para o futuro, o atleta de 36 anos pretende continuar ligado ao desporto, com projetos de apoio a jovens talentos.

«Quero que mais crianças sonhem como eu sonhei», concluiu.